Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Einbruch in Gartenhütte

Wetter (ots)

Am Samstagabend wurde der Polizei ein Einbruch in eine Gartenhütte am Elbscheweg gemeldet. Bei dem betroffenen Objekt handelt es sich um eine Gartenhütte, welche hinter dem Henriette Davidis Museum in Wetter Wengern steht. In der Hütte befanden sich diverse Gartengeräte, ausrangierte Möbel und Holzbretter. Die Täter öffneten mit Gewalt die Tür und gelangten so in den Innenraum. Direkt neben der Hütte verläuft die Elbsche, in denen einige Gartengeräte und Holzlatten aufgefunden werden konnten. Ob etwas entwendet wurde, ist bisher nicht bekannt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell