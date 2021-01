Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Widerstand nach Trunkenheitsfahrt

Altrip (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 01:30 Uhr, fiel einer Streife der Polizeiinspektion Schifferstadt eine frische Fahrspur im Schnee auf, welche in Schlangenlinien in Richtung Altrip führte. An der dortigen Fähre konnte der entsprechende PKW angetroffen und der verantwortliche Fahrzeugführer einer Kontrolle unterzogen werden. Da aus dem Fahrzeug Alkoholgeruch wahrgenommen wurde und bei dem 35-jährigen Fahrer auch weitere Anzeichen für eine Fahruntüchtigkeit vorlagen, sollte dieser zur Dienststelle verbracht werden, um ein Blutprobe zu entnehmen. Als ihm dies eröffnet wurde, reagierte der Fahrer derart aggressiv, dass er gefesselt werden sollte, wogegen er sich durch Sperren der Arme und mit Tritten gegen die Beamten zur Wehr setzte. Dies misslang jedoch und die Beamten sowie der 35-jährige blieben unverletzt. Bei seiner anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten außerdem zwei verbotene Messer und stellten fest, dass er über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Damit noch nicht genug, beleidigte er die Beamten während der Maßnahme mehrfach. Der 35-jährige darf sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten: Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Waffengesetz sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

