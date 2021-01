Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrzeugbrand in PKW-Halle

Schifferstadt (ots)

Am Samstag um 13:20 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in der Pechhüttenstraße in Schifferstadt gerufen. Ein PKW in einer dortigen Fahrzeughalle stand in Flammen und konnte durch den Eigentümer nicht selbstständig gelöscht werden, was durch die Feuerwehr erledigt wurde. Vermutlich handelte es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt am Fahrzeug. Bis auf den PKW selbst wurde nichts beschädigt und niemand verletzt.

