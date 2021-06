Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Diebstahl aus Pkw

Herdecke (ots)

In der Nacht zu Montag (28.06) brachen Unbekannte in einen an der Mühlenstraße geparkten BMW ein. Der Wagen war auf einem Privatgrundstück in einer Garagenzufahrt geparkt. Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten die Täter das Fahrzeug mittels Überbrückung des Keyless-Go-Systems und bauten die Mittelkonsole samt Navigations- und Entertainmentsystems. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

