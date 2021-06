Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Ladendiebstahl, Zeugen gesucht

Heinsberg (ots)

Am Samstag, 12. Juni, kam es in einem Drogeriemarkt an der Ostpromenade zu einem versuchten Ladendiebstahl. Ein bisher unbekannter Mann nahm zwei Leerverpackungen von elektrischen Zahnbürsten samt Erschwerungsmaterial an sich und verließ mit diesen das Geschäft. Während er zu Fuß über den Parkplatz flüchtete, schüttete er die Verpackungen aus und ließ die Leerverpackungen und das Erschwerungsmaterial auf dem Parkplatz zurück.

Laut Zeugenbeschreibung handelte es sich um einen zirka 30 Jahre alten Mann mit Bart und schwarzen Haaren. Sein Erscheinungsbild habe insgesamt südländisch gewirkt. Er trug eine weiße Jacke mit schwarzen Ärmeln, ein blaues T-Shirt, eine weiße Hose und schwarze Nike Schuhe. Der Mann sprach in gebrochenem Deutsch.

Das Kriminalkommissariat West der Polizei in Heinsberg bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

