POL-DH: --- Wagenfeld - Tödlicher Verkehrsunfall ---

Diepholz (ots)

Am heutigen Abend kam es in Wagenfeld an der Einmündung Mindener Straße / B 239 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 50-jähriger Pkw-Fahrer tödlich verletzt wurde.

Gegen 18.45 Uhr war der 50-Jährige mit seinem Pkw kurz vor der Einmündung auf der Mindener Straße nach links von der Straße abgekommen, war durch ein Beet gefahren und hatte ein Verkehrszeichen umgefahren. Anschließend kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Lkw. Der Pkw-Fahrer wurde durch den Verkehrsunfall so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Am Pkw entstand Totalschaden, der Lkw wurde stark beschädigt.

Für die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Unfallort musste für die Ermittlungen und die Aufräumarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

