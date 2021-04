Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Polizeiinspektion Diepholz - Maskenpflicht ab Samstag in Teilen der Stadt Sulingen ---

Diepholz (ots)

In einer Presseerklärung hat heute der Landkreis Diepholz auf eine ab dem Samstag 24.04.2021 geltende Maskenpflicht an bestimmten Örtlichkeiten in der Stadt Sulingen hingewiesen. Die Inzidenzahlen liegen auf einem Wert über 300, so dass im Rahmen einer Allgemeinverfügung die Maskenpflicht angeordnet wird.

Presserklärung Landkreis Diepholz:

"Einen besonders hohen 7-Tage-Inzidenzwert weist basierend auf den Daten des Gesundheitsamtes aktuell die Stadt Sulingen mit 365,3 auf. Daher wird der Landkreis Diepholz eine Allgemeinverfügung erlassen, um in enger Abstimmung mit der Stadt Sulingen einen Maßnahmenschwerpunkt gegen die weitere Verbreitung des Coronavirus zu setzen. In Anlehnung an die geplanten Anpassungen der Regelungen auf Bundes- und Landesebene haben sich Landkreis- und Stadtverwaltung auf eine Maskenpflicht für bestimmte Straßen und Plätze in der Stadt Sulingen verständigt, die ab dem 24.04.2021 gelten soll. Sobald diese Örtlichkeiten feststehen, werden sie unter www.diepholz.de und www.sulingen.de sowie über die App BIWAPP bekannt gegeben und durch entsprechende Schilder, die auf die Maskenpflicht hinweisen, gekennzeichnet."

Wo genau ab Samstag die Maskenpflicht vorgeschreiben ist, wird noch festgelegt und dann auch an einigen Stellen entsprechend ausgeschildert. Sobald die genauen Örtlichkeiten feststehen, wird auch die Polizei diese veröffentlichen. Die Polizei wird im Rahmen ihrer Streifentätigkeit die Einhaltung der Maskenpflicht kontrollieren und eine Nichteinhaltung konsequent verfolgen. "Wir fordern alle Bürger*innen auf, sich an die Regelungen zu halten. Nur so können wir die Pandemie auf Dauer in den Griff bekommen."

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell