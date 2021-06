Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw kollidiert mit Verkehrszeichen und überschlägt sich

Heinsberg-Kirchhoven (ots)

Ein 39-jähriger Niederländer befuhr am Sonntag (13. Juni), gegen 21 Uhr die Trevelstraße in Fahrtrichtung Haarener Straße. Auf Höhe einer dortigen Brücke kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Daraufhin überschlug sich der Pkw und blieb schließlich im angrenzenden Feld auf dem Dach liegen. Die Feuerwehr musste den 39-Jährigen aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde dem Krankenhaus zugeführt, erlitt nach ersten Erkenntnissen aber nur leichte Verletzungen. Er stand offenbar unter der Einwirkung von Alkohol, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.

