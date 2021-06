Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 163, vom 12.06.2021

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Hückelhoven - Brachelen - Diebstahl eines Motorrollers

Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Mittwoch, 09.06.2021, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 10.06.2021, 16:00 Uhr einen schwarzen Motorroller der Marke "Qingoi" von der Hauptstraße. Der Roller stand auf dem Stellplatz vor einem Wohnhaus und war noch nicht für die Benutzung im Straßenverkehr angemeldet. Er war mittels Lenkradschloss gesichert.

Erkelenz - Tenholt - Pkw Aufbruch

Ein Unbekannter schlug am Freitag, 11.06.2021, gegen 16:54 Uhr, mit einem Hammer die Scheibe der Beifahrertür eines parkenden Pkw VW in der Straße "Zum Wahnenbusch" ein. Anschließend entwendete er die Handtasche der Geschädigten aus dem Pkw und flüchtete mit einem Motorrad mit "MG"- Kennzeichen in unbekannte Richtung. Ein Zeuge konnte den Vorfall beobachten. Der Täter war männlich, ca. 25 - 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß. Er trug einen schwarzen Schutzhelm, eine schwarze Jacke sowie eine blaue Arbeitshose.

