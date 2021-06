Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Aufmerksame Bürger verhindern Motorrollerdiebstahl

Hückelhoven (ots)

Auf der Bauerstraße versuchten vier Personen am 10. Juni (Donnerstag), gegen 22 Uhr, ein Kleinkraftrad zu entwenden. Gleich zwei Zeugen beobachteten die Tat und konnten einen der Täter, einen 18-jährigen Hückelhovener, bis zum Eintreffen der Polizei festhalten und den Diebstahl verhindern. Der Motorroller konnte durch die Beamten an den Eigentümer zurückgegeben werden. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern weiter an.

