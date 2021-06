Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen - Mehrere Durchsuchungen durch die Polizei Bad Hersfeld - Drogen und Schreckschusspistolen sichergestellt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld - Im Rahmen mehrerer, unabhängig voneinander geführter Ermittlungsverfahren durchsuchten Beamtinnen und Beamte der Kriminalpolizei Bad Hersfeld in den zurückliegenden Tagen mehrere Wohnungen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg.

Am Montag, dem 17. 05. 2021, durchsuchten die Ermittler aufgrund eines Beschlusses des Amtsgerichts Fulda die Wohnung eines 18-Jährigen aus Heringen (Werra). Dabei fanden die Beamtinnen und Beamten circa 160 Gramm Marihuana und eine Druckluftpistole. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen des Verdachts des illegalen Drogenhandels verantworten. Er wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Auf der Grundlage richterlicher Beschlüsse des Amtsgerichts Fulda erfolgte am Donnerstag, dem 27.05.2021, seitens der Kriminalpolizei Bad Hersfeld die Durchsuchung von insgesamt fünf Wohnungen in Bad Hersfeld, Rotenburg a.d. Fulda und Morschen. In der Wohnung eines 23-jährigen Tatverdächtigen in Bad Hersfeld stellten die Beamtinnen und Beamten circa 1,9 Kilogramm Marihuana, mehrere Gramm Haschisch sowie Kokain und eine Schreckschusspistole sicher. Der Beschuldigte wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda am Freitag, dem 28.05.2021, wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln dem Haftrichter beim Amtsgericht Bad Hersfeld vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft für den 23-jährigen Tatverdächtigen an, der daraufhin in eine hessische Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. Die übrigen vier Tatverdächtigen wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Die Wohnung eines 19-Jährigen aus Bebra war am Dienstag, dem 01.06.2021, Ziel der Ermittler. In der aufgrund eines Beschlusses des Ermittlungsrichters des Amtsgerichts Fulda durchsuchten Wohnung stellten die Beamtinnen und Beamten mehrere Gramm Marihuana und THC-Paste sowie 650 Euro Bargeld sicher. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann - nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda - entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Fulda.

