Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Baumarkt +++ Suche nach vermisster Person in Lauterbach - Polizeihubschrauber im Einsatz

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Baumarkt

Schwalmtal - In einen Baumarkt in der Straße "Am Teichdamm" in Storndorf wurde in der Nacht zu Dienstag (01.06.) eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen hebelte ein unbekannter Täter die Zugangstür auf und verschaffte sich Zutritt. Dort entwendete er vermutlich eine Säbelsäge, ein Akku-Winkelschleifer sowie einen Werkzeugkoffer der Marke "Milwaukee" im Wert von rund 2.000 Euro. Der Täter hinterließ einen Schaden von rund 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Suche nach vermisster Person in Lauterbach - Polizeihubschrauber im Einsatz

Lauterbach - Im Laufe des gestrigen Dienstag (01.06.) suchte die Polizei über mehrere Stunden nach einer 21-jährigen Frau - hierzu kreiste auch ein Polizeihubschrauber für eine längere Zeit über der Stadt. Unterstützung erhielt die Polizei von Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Lauterbach und mehreren Rettungshundestaffeln mit ihren Mantrailerhunden.

Gegen 20 Uhr konnnte die in hilfloser Lage befindliche Frau schließlich auf einem Parkplatz in der Vogelsbergstraße aufgefunden werden. Sie wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Die Polizei bedankt sich bei allen an der Suche beteiligten Personen.

Dominik Möller,

Pressesprecher

