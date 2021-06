Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

1. FD

Auffahrunfall

Fulda - Am Dienstag (01.06.) kam es gegen 10:10 Uhr auf der Schlitzer Straße in Horas zu einem Verkehrsunfall. Ein 33-Jähriger aus Großenlüder befuhr mit einem VW-Transporter die Schlitzer Straße in Fahrtrichtung Horaser Weg. Im Bereich der Bahnunterführung, vor der Fahrbahnverengung, musste er verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte eine 29-jährige Skoda-Fahrerin aus Fulda, welche sich zu diesem Zeitpunkt hinter dem Transporter befand, zu spät und fuhr diesem auf. Bei dem Unfall wurde die 29-Jährige leicht verletzt, ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 5.500 Euro.

Alleinunfall mit Fahrrad - Eine Person schwerverletzt

Fulda - Am Dienstag (01.06.) kam es gegen 7:10 Uhr zu einem Alleinunfall. Eine 52-jährige Fahrradfahrerin aus Petersberg befuhr die Goerdeler Straße in Fahrtrichtung Weiherweg, als sie aus ungeklärter Ursache zu Fall kam. Hierbei verletzte sie sich schwer und wurde anschließend in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. An dem Fahrrad entstand kein Sachschaden.

Unfall mit Linienbus - Sachschaden

Petersberg - Am Dienstag (01.06.) kam es gegen 12 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 9.500 Euro entstand. Ein 38-Jähriger aus Eichenzell befuhr mit einem Linienbus die Goerdeler Straße und streifte hierbei einen ordnungsgemäß geparkten Mercedes Benz eines 42-Jährigen aus Hilders. Verletzt wurde niemand.

Verkehrsunfall - Drei Leichtverletzte

Fulda - Am Dienstag (01.06.) kam es gegen 6:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 35.000 Euro entstand. Ein 63-jähriger VW-Passat-Fahrer aus Fulda befuhr die Niesiger Straße in Fahrtrichtung Horas. Auf Höhe der Hausnummer 31 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte zunächst einen geparkten BMW einer 20-Jährigen aus Fulda und prallte anschließend auf Höhe der Hausnummer 29 mit der Front in das Heck eines ebenfalls geparkten Porsche eines 64-Jährigen aus Fulda. Die drei Mitfahrer des 63-Jährigen VW-Passat-Fahrers wurden leicht verletzt, einer wurde in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Es entstand circa 35.000 Euro Sachschaden.

Unfall im Kreuzungsbereich

Eichenzell - Zu einem Unfall mit Sachschaden kam es am Montag (31.05.), gegen 15:30 Uhr, auf der Frankfurter Straße in Eichenzell. Der 53-jährige Fahrer eines Ford EcoSport befuhr die Frankfurter Straße aus Richtung Löschenrod kommend und wollte die Kreuzung Frankfurter Straße / Im Oberfeld überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Golf eines 49-Jährigen, der von Kerzell in Richtung Eichenzell fuhr. Durch den Zusammenstoß geriet der VW Golf ins Schleudern und kam auf der Gegenfahrspur zum Stehen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Unfallflucht

Fulda - Am Donnerstag (27.05.), zwischen 8 und 13.30 Uhr, wurden auf dem Gelände des Klinikums, in Höhe der Notaufnahme, ein Hydrant und zwei Absperrpfosten - vermutlich beim Rückwärtsfahren - beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise der Polizeistation Fulda mitzuteilen. Telefon: 0661/105-0.

Polizeistation Fulda

2. VB

Gewagtes Überholmanöver im Überholverbot

Antrifttal - Am Dienstag (02.06.), gegen 7:05 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Autofahrer aus Marburg die B62 aus Richtung Kirtorf in Richtung Alsfeld. Kurz nach der Abfahrt Ohmes kamen ihm drei Fahrzeuge aus Richtung Angenrod entgegen. Diese wurden, trotz Überholverbot, plötzlich durch ein viertes Fahrzeug überholt. Hierbei soll es sich um einen dunklen, sportlichen 5er BMW gehandelt haben. Dieser soll die drei vor ihm befindlichen Fahrzeuge rücksichtslos überholt haben und in Höhe des geschädigten Mitteilers als drittes Fahrzeug in der Mitte der Fahrbahn gefahren sein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der 50-jährige Autofahrer nach rechts auf die Bankette lenken und bis zum Stillstand abbremsen. Wer den Vorfall gesehen hat, oder Hinweise zum unbekannten Fahrzeugführer geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Polizeistation Alsfeld

