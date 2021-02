Polizei Paderborn

POL-PB: Betrunkener Randalierer beschädigt Autos

Paderborn-Elsen (ots)

(mb) Am Samstagmorgen hat die Polizei einen 22-jährigen Mann in Gewahrsam genommen, der im Verdacht mehrerer Sachbeschädigungen steht.

Gegen 06.00 Uhr beobachteten Zeugen einen jungen Mann, der an der Verner Straße die Außenspiegel von zwei Autos abtrat. Die Zeugen alarmierten die Polizei. Ein Streifenteam machte den Tatverdächtigen noch in der Nähe aus und kontrollierte ihn. Der 22-Jährige stand unter Alkoholeinwirkung und war äußerst aggressiv. Bei einer Durchsuchung entdeckten die Polizisten Drogen. Zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten kam der junge Mann bis mittags ins Polizeigewahrsam. An insgesamt sieben Autos waren die Spiegel abgetreten worden. Gegen den Tatverdächtigen laufen jetzt Strafanzeigen wegen Sachbeschädigungen und illegalen Drogenbesitzes.

