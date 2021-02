Polizei Paderborn

POL-PB: Verletzte bei Unfällen in Schneewehen - Warnung vor Eisregen

Kreis Paderborn (ots)

(mb) In der Nacht zu Montag haben sich auf einigen Straßen in den Höhenlagen des Kreisgebiets gefährliche Schneewehen gebildet. Trotz des Einsatzes von Räumfahrzeugen kam es in den Morgenstunden zu Verkehrsunfällen und Verkehrsbehinderungen. Zwei junge Fahrer wurden verletzt. Autos mit Sommerreifen blieben stecken oder kamen von der Straße ab. Ab Mittag ist im Kreisgebiet mit Eisregen zu rechnen.

Auf der K1 fuhr eine 23-jährige Seatfahrerin gegen 05.15 Uhr von Paderborn-Dahl zur B68. Kurz vor der Bundesstraße geriet die junge Fahrerin in Schneewehen ins Schleudern. Der Kleinwagen kam nach rechts von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Die 23-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und musste stationär aufgenommen werden.

Gegen 05.35 Uhr fuhr ein 19-jähriger VW-Polo-Fahrer auf B64 aus Richtung Bad Driburg nach Paderborn. Im zweispurigen Bereich vor der Abfahrt K1 (Neuenbeken/Dahl) beabsichtigte er einen LKW zu überholen. In Schneeverwehungen kam der junge Fahrer ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Der Polo überschlug sich und blieb auf dem angrenzenden Acker mit Totalschaden auf dem Dach liegen. Der leicht verletzte Fahrer kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Auf der weiteren Strecke der B64 in Richtung Paderborn verunglückten in Höhe Hengkrug und Benhausen zwei Autofahrer und blieben unverletzt. Einige Fahrzeuge blieben stecken und mussten frei geschoben werden. Die Räumdienste waren pausenlos im Einsatz. Zeitweise wurde die B64 gesperrt, um dem Räumdienst Parallelfahrten zu ermöglichen. Der Berufsverkehr kam streckenweise zum Erliegen. Auch von anderen Straßen im Südkreis wurden starke Verwehungen gemeldet. Die Polizei zeigte mehrere Autofahrer an, die mit Sommerreifen unterwegs waren. Das Bußgeld liegt zwischen 60 und 100 Euro plus einen Punkt in Flensburg.

Auf der B1 von Salzkotten in Richtung Paderborn geriet bereits um 05.00 Uhr ein Lkw Höhe Wewer in Brand. An der Hinterachse saß die Bremse fest und hatte den Schwelbrand ausgelöst. Der Lkw-Fahrer konnte den Brand selber mit Schnee löschen. Nachdem die Feuerwehr den Wagen mit einer Wärmebildkamera untersucht hatte, geleitete die Polizei den Lkw zur nächsten Werkstatt.

Laut Wetterdienst gilt die Warnung vor extremer Glätte durch gefrierenden Regen ab Mittag auch für die Region Paderborn. Die Warnung der Wetterexperten: ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren. Es treten starke Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr auf. Vermeiden Sie Autofahrten! Blieben Sie zuhause! Dieser Warnung schließt sich die Polizei ausdrücklich an. Bei einsetzendem Regen sind die Gefahren auf den Straßen nicht mehr kalkulierbar. Das gilt für alle Verkehrsteilnehmer!

