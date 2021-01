Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Unfall

Renchen (ots)

Die mutmaßlich nicht angepasste Geschwindigkeit eines 21-jährigen BMW-Lenkers endete am Mittwochabend kurz vor 17:30 Uhr mit einem Unfall. Dieser befuhr die Gemeindeverbindungsstraße von Renchen nach Ulm, bis er mit einem in einer Rechtskurve ihm entgegenkommenden 23-jährigen Hyundai-Lenker kollidierte. Der 21-Jährige war vermutlich in der Kurve mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und geriet deshalb in den Gegenverkehr. Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungsstand kam es glücklicherweise zu keinem Personenschaden. Der am Hyundai entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro beziffert. Der BMW trug hingegen einen Schaden in Höhe von zirka 10.000 Euro davon. /jt

