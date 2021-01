Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Kaminbrand ohne große Folgen

Sinzheim (ots)

Weder Gebäude- noch Personenschaden waren glücklicherweise nach einem Brand in der Schiftunger Straße am Mittwochspätnachmittag zu beklagen. Kurz vor 17:45 Uhr wurden Rettungskräfte alarmiert, nachdem der Hauseigentümer einen lauten Knall im Kamin wahrgenommen hatte. Neben der Feuerwehr die mit sechs Fahrzeugen und 25 Mann im Einsatz war, kam auch ein Schornsteinfeger zum Brandort. Dieser nahm sich der Verpuffung an und reinigte den verrußten Kamin, sodass eine Inbetriebnahme wieder gewährt ist. /jt

