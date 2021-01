Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Helmlingen - Mit über zweieinhalb Promille Unfall verursacht

Rheinau (ots)

Nachdem ein 58-Jähriger am Mittwochmittag einen Unfall verursacht hat, brachte ein Atemalkoholtest einen Wert von über zweieinhalb Promille zutage. Der Autofahrer war gegen 13:30 Uhr auf der Straße "Im Kressenbosch" unterwegs, als er ersten Erkenntnissen zufolge nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Himbeerspalier im Hof eines dortigen Anwesens kollidierte. Anschließend hat sich der Fahrzeuglenker unerlaubt vom Unfallort entfernt und ist nach Hause gefahren. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Seinen Führerschein musste der 58-Jährige in behördliche Hände übergeben. Den Fahrer erwarten nun Strafanzeigen wegen Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung.

/cw

