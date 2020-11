Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 29.11.2020

Kreis HeinsbergKreis Heinsberg (ots)

Meldungen

Delikte/Straftaten:

Einbrüche

Heinsberg - In der Nacht zum 28.11.2020 gelangten bislang unbekannte Täter zunächst durch Aufhebeln eines Tores in den Innenhof eines Wohnhauses auf der Straße "Am Birnbaum". Anschließend versuchten sie, eine weitere Tür zum Wohnhaus zu öffnen, was jedoch misslang.

Hückelhoven - Einbrecher drangen am 27.11.2020, in der Zeit 21:00 Uhr - 24:00 Uhr, in die Büro- und Lagerräume einer Autoverwertung auf der Ottostraße ein und entwendeten mehrere Katalysatoren.

Geilenkirchen - Im Tatzeitraum 27.11.2020, 16:00 Uhr - 28.11.2020, 09:30 Uhr, brachen Diebe in eine Garage auf der Straße "Auf dem Knipp" ein. Sie ließen zwei Fahrräder sowie mehrere Werkzeuge mitgehen.

