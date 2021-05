Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Bahn-Signalanlage beschädigt.

Lippe (ots)

Zwischen dem 1. und dem 8. Mai 2021 (jeweils Samstag) beschädigten bislang Unbekannte die Ampel-Signalanlage des Bahnübergangs am Braker Weg in Höhe der Geschwister-Scholl-Straße. Möglicherweise ist die Beschädigung auch durch ein Fahrzeug entstanden, dass den dortigen Geh-/Radweg benutzt hat. Der Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro. Hinweise dazu nimmt das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter 05222/98180 entgegen.

