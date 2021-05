Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Graffiti an der Wand.

Lippe (ots)

Unbekannte beschmierten am vergangenen Wochenende eine Wand der Hauptschule am Niedernfeldweg mit schwarzer Sprühfarbe. Die Wand befindet sich auf dem Pausenhof der Schule. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter 05222/98180.

