Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen-Helpup. BMW gestohlen.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte stahlen am frühen Montagmorgen einen BMW X3 von dem Gelände eines Fahrzeughändlers an der Lageschen Straße. Gegen 2:30 Uhr schlugen die Täter zunächst die Seitenscheibe eines Skodas ein und fuhren dieses Fahrzeug zur Seite, um mit dem BMW flüchten zu können. An dem schwarzen BMW im Wert von etwa 20.000 Euro, waren Kennzeichen aus dem Zulassungsbereich von Bielefeld angebracht. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090.

