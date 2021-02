Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Betrüger wollen lebenswichtige Spritze verkaufen

Wesel (ots)

Im Laufe des gestrigen Tages versuchten Betrüger erneut, im Kreis Wesel Senioren mit Schockanrufen oder der Enkeltrickmasche um ihr Geld zu bringen.

Bekannt wurden sechs Taten in Wesel, eine Tat in Dinslaken und Hamminkeln sowie eine weitere in Rheinberg.

Hier agierten die Betrüger besonders mies, in dem sie einer 74-jährigen Dame weis machen wollten, ihr Sohn benötige eine lebenswichtige Spritze, sonst würde er nicht überleben. Einen dreistelligen Betrag verlangten die Ganoven und verunsicherten die arme Frau erst einmal gehörig. Diese rief im Anschluss im Krankenhaus an. Die Mitarbeiter dort warnten die Frau vor einem Betrug, da der Sohn natürlich nicht mit lebensgefährlichen Symtomen auf der Inensivstation lag. Ein weiterer Anruf bei dem Sohn, ließ die Rheinbergerin schließlich aufatmen: Er war wohlauf.

Auch die anderen angerufenen Senioren erkannten die jeweiligen betrügerischen Absichten und ließen sich nicht ins Boxhorn jagen.

Dennoch möchten wir erneut warnen:

Betrüger sind sehr erfinderisch und können einen Angerufenen ganz perfide unter Druck setzen. Legen Sie auf! Weder die Polizei noch Mitarbeiter von Krankenhäusern, Arztpraxen usw. treten telefonisch mit Geldforderungen an Sie heran.

Übergeben Sie NIEMALS Geld und Wertgegenstände an Dritte! Im Zweifel rufen Sie die Polizei!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell