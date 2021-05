Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Nach Unfall auf Kreuzung Führerschein weg.

Weil sie Montagmittag betrunken einen Verkehrsunfall verursacht hatte, musste eine 46-jährige Frau ihren Führerschein gleich bei den Beamten abgeben. Gegen 11:30 Uhr befuhr die Frau die Braker Straße und wollte an der Kreuzung zur Barntruper Straße geradeaus in die Richthofenstraße fahren. Dabei nahm sie das "Rotlicht" der Ampel offenbar nicht wahr. Zeitgleich befuhr ein 63-Jähriger mit seinem Renault die Barntruper Straße in Richtung Remmighausen. Auf der Kreuzung kollidierten die Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt etwa 30.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppte werden.

