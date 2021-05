Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Diebin verletzt Mitarbeiterin.

Lippe (ots)

Montagmittag beobachtete die 40-jährige Mitarbeiterin eines Geschäfts in der Langen Straße eine Frau, die eine Sporthose der Außenauslage stahl und sich in Richtung der Krummen Straße entfernte. Gegen 12:50 Uhr stellte die Mitarbeiterin die Diebin und bat sie mit in das Geschäft zurückzukommen. Die Ladendiebin sperrte sich zunächst und trat und schlug nach der Mitarbeiterin. Dabei wurde die 40-Jährige leicht verletzt. Letztendlich gelang es, die Frau bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Es handelt sich um eine 41-jährige Frau aus Detmold, die sich demnächst für den Diebstahl verantworten muss.

