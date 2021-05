Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Drift mit Auto löst Schlägerei aus.

Lippe (ots)

Sonntagabend, gegen 20:15 Uhr, wurde der Polizei eine Schlägerei gemeldet, an der sich mehrere Personen beteiligt haben sollen. Die Beamtinnen und Beamten rückten entsprechend mit mehreren Streifenwagen zu dem Einsatz in der Mittelstraße aus und konnten die Lage unmittelbar nach dem Eintreffen beruhigen. Die meisten der beteiligten Personen entfernten sich umgehend aus der Mittelstraße. Zwei Personen trugen leichte Verletzungen davon. Ein geparktes Fahrzeug wurde beschädigt. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte sich der Streit entwickelt, nachdem ein Mann mit einem BMW durch Vorgärten gefahren sei und dabei Rasenflächen beschädigt habe. Ein anfangs im Raum stehender Hinweis, dass auch ein Messer bei der Auseinandersetzung im Spiel gewesen sein soll, konnte nicht erhärtet werden. Die weiteren Ermittlungen zu dem Vorfall laufen. Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180 entgegen.

