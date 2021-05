Polizei Lippe

POL-LIP: 8 Motorradunfälle mit einem tödlich verletzten Kradfahrer

Lippe (ots)

Am 09.05.21 kam es im Kreisgebiet Lippe zu insgesamt 8 Kradunfällen, bei denen ein Motorradfahrer tödlich und 7 weitere leicht verletzt wurden. Ein 58 jähriger Kradfahrer aus Rheda-Wiedenbrück geriet auf der Lopshorner Allee in Detmold-Hiddessen mit seiner Suzuki ausgangs einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und prallte gegen einen PKW Skoda aus Bielefeld, der von einem 33 jährigen gesteuert wurde. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen eines zufällig vorbeigekommenen Notarztes, verstarb der Kradfahrer noch an der Unfallstelle. Der 33 jährige PKW Fahrer wurde leicht verletzt. Im Laufe des Tages kam es im Kreisgebiet Lippe zu weiteren 7 Unfällen mit Kradfahrern. Bei diesen Unfällen wurden die Motorradfahrer glücklicherweise nur leicht verletzt. Es kam insgesamt zu teilweise erheblichen Sachschäden.

