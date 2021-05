Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Einbruch in Abstellraum

Lippe (ots)

(LW) In der Zeit vom 05.05.2021 bis zum 08.05.2021 drangen unbekannte Täter in der Straße "Im Bent" durch ein Fenster in ein Nebengebäude eines Wohnhauses ein. Aus diesem Gebäude, das als Abstellraum genutzt wird entwendeten sie ein E-Bike, einen Rasenmäher und einen Hochdruckreiniger. Zeugen, denen im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im näheren Umkreis aufgefallen sind, melden ihre Beobachtungen bitte der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

