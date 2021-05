Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Jugendliche beschädigen Beete.

Lippe (ots)

Vier Jugendliche beschädigten am Freitagabend Blumenbeete im nicht frei zugänglichen Teil des Kurparks. Zwischen zirka 21 Uhr und 21:20 Uhr rissen sie zahlreiche Tulpen aus dem Erdreich und verteilten diese auf den Rasenflächen. Leider nahmen die Täter die hinzugerufenen Polizisten früh wahr und so dass sie in Richtung der Lietholzstraße entkommen konnten. Alle vier haben ein südländisches Aussehen, sind zwischen 15-18 Jahren alt, etwa 1,70 m groß und trugen dunkle Oberbekleidung. Während drei der Jugendlichen schlank sind, ist einer etwas dicklich. Ihre Hinweise zur Identität der vier Jungs richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Lemgo unter der Telefonnummer 05261/9330.

