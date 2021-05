Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Leichte Verletzungen nach Verkehrsunfall.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich Dienstagnachmittag auf der Kreuzung Ostring/Neue Torstraße/Barntruper Straße ereignet hatte, verletzte sich der 41-jährige Fahrer eines Renaults leicht. Gegen 16:40 Uhr beabsichtigte der 21-jährige Fahrer eines VW vom Ostring aus kommend nach links in die Barntruper Straße abzubiegen. Dabei missachtete er den Vorrang des Renault-Fahrers, so dass es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Der 41-Jährige wurde ambulant behandelt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell