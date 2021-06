Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei zieht völlig desolaten Mondeo aus dem Verkehr - Ratingen - 2106073

Mettmann (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle haben am Montag (14. Juni 2021) zwei Motorradpolizisten der Kreispolizeibehörde Mettmann den Fahrer eines völlig desolaten Ford Mondeo angehalten und sein Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen.

Die beiden Motorradpolizisten waren gegen 8:30 Uhr am Kreisverkehr "Am Krummenweg" / "Kölner Straße" in Ratingen postiert, als sie einen Ford Mondeo wahrnahmen, der schon auf den ersten Blick geradezu schrottreif aussah.

Als die beiden Beamten den Fahrer, einen 78-jährigen Ratinger, daraufhin anhielten und das Fahrzeug kontrollierten, staunten sie nicht schlecht: So konnte der Mann einen gerade einmal einen Monat alten TÜV-Bericht vorweisen, der dem Wagen eine erfolgreiche Prüfung "ohne Mängel" attestierte, was auch in der Zulassungsbescheinigung und mit der neuen HU-Plakette am Kennzeichen dokumentiert war.

Der schlechte Allgemeinzustand des Wagens stand diesem "Test-Ergebnis" jedoch im krassen Widerspruch gegenüber: So war die Karosserie großflächig durchgerostet. Es lagen Beleuchtungsmängel vor und zudem waren die Reifen extrem abgefahren.

Die beiden Kradfahrer ordneten daher eine erneute technische Überprüfung des Fahrzeugs bei einer Prüforganisation in Ratingen an. Neben den bereits zuvor beschriebenen Mängeln wurden hier noch andere, größtenteils schwerwiegende Mängel festgestellt: So war der Tank undicht, was eine erhebliche Brandgefahr darstellt. Außerdem war ein falsches Fahrwerk verbaut und außerdem waren die Bremsleitungen korrodiert. Zudem war der Fahrergurt beschädig.

Die Konsequenzen:

Das Fahrzeug wurde als verkehrsunsicher eingestuft, obwohl es, wie beschrieben, noch vor einem Monat "ohne Mängel" geprüft wurde. Daraufhin wurde das Fahrzeug vom Straßenverkehrsamt stillgelegt und gegen den 78-jährigen Fahrer und Halter des Mondeos eine entsprechend umfangreiche Anzeige wegen der Fahrzeugmängel gefertigt. Außerdem leiteten die Beamten gegen den Sachverständigen der Prüfung "ohne Mängel" ein Strafverfahren wegen Falschbeurkundung im Amte ein.

