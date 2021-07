Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0530--Räuber stiehlt Goldkette--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Lindenhof, Liegnitzstraße Zeit: 15.07.21, 15.40 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter riss am Donnerstag in Gröpelingen einer Seniorin die Goldkette vom Hals. Die Bremerin erlitt leichte Verletzungen, die Polizei sucht nach Zeugen.

Die 81 Jahre alte Frau war gegen 15.40 Uhr vom Einkaufen auf dem Nachhauseweg, als sich ihr in der Liegnitzstraße ein Fremder näherte. Wenige Augenblicke später riss der Unbekannte ihr unvermittelt die Kette vom Hals und flüchtete zu Fuß in Richtung Stapelfeldtstraße. Die 81-Jährige erlitt Rötungen am Hals, die Polizei wurde über Notruf alarmiert.

Der Räuber wurde als etwa 1,60 Meter groß beschrieben. Er hatte einen dunklen Teint und ein gepflegtes Äußeres. Die entwendete goldene Panzerkette war mit einem Topas-Anhänger versehen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 3623888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell