Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0528 --Ermittlungen wegen zweifachen Totschlags--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen

Zeit: 15.07.21

Staatsanwaltschaft und eine eingerichtete Mordkommission der Polizei Bremen ermitteln gegen einen 33 Jahre alten Krankenpfleger wegen zweifachen Totschlags. Er soll zwei Patienten in einem Bremer Krankenhaus durch die Zuführung von Medikamenten ohne medizinische Indikation getötet haben.

Spezialeinsatzkräfte der Polizei Bremen verhafteten den 33-Jährigen am Donnerstagmorgen. Der Krankenpfleger steht im dringenden Tatverdacht, mindestens zwei Patienten im April dieses Jahres Medikamente verabreicht zu haben, wodurch es in der Folge zu gesundheitskritischen Situationen der Betroffenen kam. Ein Mann verstarb am selben Tag, der andere Patient wenige Wochen später. Weitere Ermittlungen, die Erstellung von Gutachten, Vernehmungen und Prüfungen dauern an.

Der Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft. Die Polizei Bremen hat eine Ermittlungsgruppe gegründet, um die Fälle umfassend aufzuklären. Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Bremen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell