Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl mehrerer Fahrräder und Werkzeuge

Frankenthal (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Weinheimer Straße in Frankenthal zu einem Diebstahl aus einer offenstehenden Garage. Dabei wurden drei Mountainbikes des Herstellers Cube, sowie mehrere Werkzeuge entwendet.

Am Sonntagmorgen wurden die entwendeten Gegenstände in einem Gebüsch im Ziegelhofweg durch einen Passanten entdeckt. Die Fahrräder waren mit Schlössern versehen. Der Dieb scheiterte offenbar beim Versuch die Schlösser zu öffnen und lies daraufhin seine Beute zurück. Die entwendeten Gegenstände hatte einen Zeitwert von ca. 1.500EUR. Das Diebesgut konnte wieder an seinen Besitzer ausgehändigt werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell