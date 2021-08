Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Weinberg beschädigt - Zeugen gesucht

Dierbach (ots)

Ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer befuhr, in der Zeit von 10.08.21, 20:30 Uhr und 11.08.2021, 15:30 Uhr einen Wirtschaftsweg oberhalb der Ortslage Dierbach, Gewanne Südlichen Heldengrund und kam aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte rechts und links des Wirtschaftsweges gegen Weinrebenstangen und richtete einen Sachschaden in Höhe von 1000.- Euro an. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel.: 0634393340 oder E-Mail: pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

