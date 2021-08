Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Waldsee) Gestürzte Radfahrerin

Waldsee (ots)

Am Sonntagabend, gegen 20:30 Uhr, befuhr eine 51-jährige Radfahrerin den Radweg neben der K13 von Altrip in Richtung Waldsee. Vermutlich aufgrund der Alkoholisierung stürzte die Frau. Die Radfahrerin erlitt hierdurch eine Schürfwunde im Gesicht und klagte über Kopfschmerzen. Die Durchführung eines Atemalkoholtests war nicht möglich. Zur ärztlichen Behandlung wurde die Radfahrerin in ein Krankenhaus verbracht. Dort wurde ihr auch eine Blutprobe entnommen. Die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell