Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Böhl-Iggelheim) Unfall beim Abbiegen - zwei Verletzte

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Montagmorgen gegen 06:30 Uhr ereignete sich an der Einmündung Im Stiegelsteig / Iggelheimer Straße ein Verkehrsunfall, als die 54-jährige Fahrerin eines Pkw nach rechts abbiegen wollte und dabei mit dem kreuzenden Fahrzeug eines 47-jährigen Mannes kollidierte. Durch den Aufprall ist der Wagen der 54-Jährigen gegen einen Metallzaun gestoßen. Sie erlitt einen Schock und klagte über Schmerzen in der Brust. Der Rettungsdienst hat sie in ein Krankenhaus gebracht. Im Fahrzeug des Mannes sind alle Airbags ausgelöst worden. Er erlitt einige Schürfwunden und ein Hämatom. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

