Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Rems-Murr-KreisRems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Zwei Autofahrer nach Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Ein 51 Jahre alter Hyundai-Fahrer wollte am Montag gegen 12:20 Uhr von der Klinglestalstraße nach links in die Neustadter Hauptstraße abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden 26-jährigen VW-Fahrers und kollidierte mit diesem. Beim Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen entstand an beiden Pkw Totalschaden, die Schadenshöhe wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Beide Autofahrer wurden beim Unfall leicht verletzt. Zur abschließenden Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen gesucht. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Schorndorf: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montagmorgen zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr einen geparkten Audi auf dem Parktplatz eines Einkaufsmarktes in der Mittleren Uferstraße. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Das Polizeirevier Schorndorf bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

