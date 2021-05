Polizei Mettmann

POL-ME: Feuer in Toilettenhäuschen gelegt - Hilden - 2105004

Mettmann (ots)

Bereits am späten Freitagabend (30. April 2021) haben bislang Unbekannte in einem mobilen Toilettenhäuschen an der Gartenstraße in Hilden ein Feuer gelegt und so eine Sachbeschädigung begangen.

Gegen 23:40 Uhr hatte eine Anwohnerin den Schmorbrand in dem Toilettenhäuschen bemerkt und die Feuerwehr gerufen, welche schnell vor Ort war und durch ihren Einsatz verhindern konnte, dass ein größerer Schaden entstand.

Auch die Polizei wurde alarmiert, welche im Umfeld nach möglichen Brandverursachern fahndete, hierbei allerdings keine verdächtigen Personen antreffen konnte. Nach erste Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Der Schaden beläuft sich auf eine Summe in Höhe von einigen Hundert Euro. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu den Brandlegern nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Rufnummer 02103 898-6410 entgegen.

