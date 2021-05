Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person - Langenfeld- 2105001

Am 30.04.2021, gegen 19:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person in Langenfeld auf der Kaiserstraße. Eine 28-jährige Langenfelderin befuhr mit ihrem VW Golf die Kaiserstraße in Fahrtrichtung Richrather Straße. In Höhe Haus Nr. 90 kam sie aus bislang noch nicht geklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug der Langenfelderin stieß mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW Nissan zusammen, überschlug sich und kam auf der Fahrzeugseite zu liegen. Die Fahrzeugführerin wurde durch den Aufprall schwer verletzt und musste mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt werden. Beide Fahrzeuge mussten aufgrund des hohen Sachschadens abgeschleppt werden. Die Fahrbahn im Bereich der Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

