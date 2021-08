Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Pkw

Frankenthal (ots)

Am Montagmittag kam es in der Robert-Bosch-Straße in Frankenthal zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw. Eine 40-jährige Frankenthalerin befuhr mit ihrem Fahrrad die Robert-Bosch-Straße aus der Industriestraße kommend. Ein 58-jähriger Frankenthaler wollte mit seinem Pkw von einem Grundstück auf die Robert-Bosch-Straße einfahren. Aufgrund von eingeschränkter Einsehbarkeit musste er sich hierzu in die Robert-Bosch-Straße hineintasten. Dabei kam es zur Kollision zwischen der Fahrradfahrerin und der Fahrzeugfront des Pkw. Die Frankenthalerin wurde leicht verletzt. Am Pkw entstand leichter Sachschaden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell