POL-OG: Baden-Baden - Schwerverletzte nach Arbeitsunfall

Baden-Baden (ots)

Derzeit befinden sich Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei nach einem Arbeitsunfall am Festspielhaus im Einsatz. Gegen 12:40 Uhr erreichten die Rettungs- und Polizeileitstellen entsprechende Notrufe, als es bei Arbeiten an einer Fernwärmeleitung zu einem Unfall kam. In der Folge wurden zwei Arbeiter durch das austretende heiße Wasser schwer verletzt. Zu ihrer Versorgung wurde auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Aufgrund des ausgetretenen Heißwassers ist eine Erforschung der Ursache durch die Polizei derzeit noch nicht möglich.

