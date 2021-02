Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Geparkten Golf auf dem Parkplatz des Vinzenz von Paul Hospitals angefahren und anschließend geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise (23.02.2021)

Rottweil (ots)

Zu einer Unfallflucht ist es am Dienstag, in der Zeit von 09.00 Uhr bis 15.30 Uhr, auf dem Parkplatz des Vinzenz von Paul Hospitals in der Schwenninger Straße gekommen. Ein Unbekannter fuhr dort gegen einen abgestellten VW Golf und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seine Personalien anzugeben. Nun ermittelt die Polizei Rottweil (0741 477-0) wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise zum Verursacher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell