POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilungen der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz

Einbruch und Sachbeschädigungen in einem Autohaus am vergangenen Wochenende in Emmingen - zwei Tatverdächtige von der Polizei ermittelt.

Zu dem am vergangenen Wochenende begangenen gewaltsamen Eindringen in ein Autohaus in der Friedrich-Wöhler-Straße in Emmingen ab Egg, bei welchem zudem erhebliche Sachbeschädigungen an vier Autos begangen worden sind (wir berichteten bereits https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/4844290), hat die Polizei zwei der Tat verdächtige Personen ermittelt. Zudem stehen die beiden Personen im Verdacht, in der gleichen Nacht (Samstag, 20.02., auf Sonntag, 21.02.) gewaltsam in eine Lagerhalle in der Rudolf-Diesel-Straße in Emmingen eingedrungen zu sein und auch dort ein Fahrzeug mutwillig beschädigt zu haben. Bei den ermittelten Personen handelt es sich um einen 19 Jahre jungen Mann und um einen 17-Jährigen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

