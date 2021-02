Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim - Öfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Ergänzungsmeldung zur heutigen Pressemeldung "Radfahrer tödlich verletzt" (24.02.2021)

Bad Dürrheim (ots)

Am Dienstagabend hat sich bei Öfingen ein tragischer Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich ein 24-jähriger Radfahrer tödliche Verletzungen zuzog (wir berichteten). Spezialisten des Unfalldienstes der Polizei und ein Unfallgutachter führten am Mittwoch die Ermittlungen an der Unfallstelle fort. Dabei ergab sich, dass der Verunfallte, entgegen ersten Vermutungen, alleine am Unfall beteiligt war. Der Radfahrer fuhr auf einem steil abschüssigen Wiesenweg, der die Kreisstraße 5749 und die Staigstraße verbindet. Auf feuchter Wiese verlor er die Kontrolle über sein Pedelec, prallte in den Straßengraben neben der Staigstraße ("Öfinger Steige") und stürzte auf die Fahrbahn der Straße. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er noch an der Unfallstelle an den Folgen des Aufpralls verstarb.

