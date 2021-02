Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Motorroller-Fahrer nach Verfolgungsfahrt angezeigt (23.02.2021)

Konstanz (ots)

Eine Polizeistreife wollte am späten Dienstagabend gegen 19.15 Uhr einen Motorroller-Fahrer kontrollieren. Der 18-jährige Fahrer kam der Streife in der Wollmatinger Straße auf seinem Roller entgegen und bemerkte, dass er kontrolliert werden sollte. Er versuchte zunächst, über mehrere Straßen und Wege zu flüchten und ignorierte mehrere Anhaltesignale der Polizei. Er fuhr über den Haidelmoosweg in den Schleyerweg auf den Waldweg parallel zum Sonnentauweg in Richtung Pfeiferhölzle. Hier mussteeine entgegenkommende, unbekannte Fahrradfahrerin zügig auf die Seite gehen. Mit hoher Geschwindigkeit setzte er die Fahrt fort und fuhr in den Taborweg ein. Trotz Rotlicht und ohne anzuhalten raste er über die Kreuzung Wollmatinger Straße /Taborweg in die Austraße. Durch einen Zeugenhinweis konnten die Beamten den 18-Jährigen schließlich in der Bücklestraße vorläufig festnehmen und kontrollieren. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Roller-Fahrer nicht im Besitz eines erforderlichen Führerscheins ist und unter dem Einfluss von Drogen stand. Daraufhin wurde von den Beamten eine ärztliche Blutentnahme im Krankenhaus veranlasst. Der 18-Jährige muss nun unter anderem wegen der Flucht mit einer Anzeige wegen Verbotenem Kraftfahrzeugrennen rechnen. Die Ermittlungen dauern hierzu an.

Die Polizei bittet nun die unbekannte Fahrradfahrerin und weitere Personen, die durch die Fahrweise des 18-Jährigen behindert oder gar gefährdet wurden, sich an das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell