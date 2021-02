Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer streift geparktes Auto und haut ab (23.02.2021)

Bad Dürrheim (ots)

Ein vor einer Polizeidienststelle in der Karlstraße geparktes Auto hat ein Autofahrer am Dienstag gegen 9.30 Uhr beschädigt. Ein 66-jähriger Renault Fahrer streifte einen abgestellten Fiat Punto und fuhr einfach weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern. Ein Polizist, der den Unfall beobachtete, konnte den Unfallverursacher ermitteln. Als ihn die Polizei antraf, stellte sie bei ihm Alkoholeinfluss fest. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von knapp 0,8 Promille. Der Mann muss sich jetzt nicht nur wegen Unfallflucht, sondern auch wegen Verursachens eines Unfalls unter Alkoholeinfluss verantworten.

