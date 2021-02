Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) "Rechts-vor-Links" Vorfahrt missachtet (24.02.2021)

St. Georgen (ots)

Einen Unfall mit Sachschaden verursacht hat ein Autofahrer am Mittwoch auf der Kreuzung der Straßen "Urbanweg / Rupertsbergweg". Ein 39-jähriger Postfahrer bog vom Urbanweg nach links ab und übersah die Vorfahrt eines von rechts aus Richtung Stadtmitte kommenden 81-Jährigen, der in einem VW Golf unterwegs war. Am VW Transporter des Unfallverursachers entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Den Schaden am VW Golf schätzte die Polizei auf rund 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell