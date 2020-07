Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (01.07.2020) einen 53 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Kaufhaus an der Badstraße mehrere Kleidungsstücke gestohlen zu haben. Ein Ladendetektiv beobachtete gegen 16.00 Uhr, wie der Tatverdächtige, ohne zu bezahlen, das Geschäft mit einem Rollkoffer und einer vollen Einkaufstasche verließ. Er hielt den Mann auf und alarmierte die Polizei. Die hinzugerufenen Beamten fanden in den Gepäckstücken etliche gestohlene Kleidungsstücke im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro, auch der Rollkoffer war mutmaßlich gestohlen. Der bereits polizeibekannte italienische Staatsangehörige wird im Laufe des Donnerstags (02.07.2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

