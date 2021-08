Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsüberwachung

Speyer (ots)

Am Dienstag zwischen 13:20 Uhr und 14:40 Uhr wurde eine Verkehrsüberwachung in der Auestraße durchgeführt. Insgesamt kam es zur Ahndung von sieben Verkehrsverstößen aufgrund nicht angelegter Sicherheitsgurte, Benutzung des Mobiltelefons während der Fahrt sowie Nutzung des Radweges in nicht vorgeschriebener Richtung.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell